Собянин: «В будущем «Лужники» не будут пустовать»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подробностях реконструкции столичного стадиона «Лужники», а также о перспективах использования объекта после проведения чемпионата мира-2018.

"Лужники же всегда использовались не только как спортивная площадка, но и как место для проведения крупных культурных мероприятий. Так будет в будущем и «Лужники» не будут пустовать.

Мы прибавляем всего пару тысяч мест, поэтому кардинальных перемен с точки зрения вместимости не случится. С точки зрения комфорта - да, здесь появится совершенно другое, более качественное пространство, где будет удобно разным категориям зрителей и спортсменам.

Другое дело стадион "Спартак", ЦСКА или "Динамо" - об их использовании стоит задуматься. Но это сделает инвестор - тот, кто их строит. Пусть у него голова болит, как их окупать», - считает Собянин.