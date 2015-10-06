Марсьяль: «О трансфере ван Гаал разговаривал с моей мамой»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марьсяль рассказал о своем переходе в стан "красных дьяволов".

"Когда мне сказали о предложении "Манчестер Юнайтед, согласился, не задумываясь. Все было сделано быстро. Я хотел продолжать играть в Лиге чемпионов. Ван Гаал позвонил мне и разговаривал с моей мамой насчет трансфера. Потом я приехал в Манчестер и сам поговорил с тренером.

Меня не беспокоит, что были заплачены такие деньги. Я стараюсь не думать об этом и концентрируюсь на футболе", - заявил Марсьяль.