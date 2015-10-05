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    Хедира: «Ювентусу» важно было победить»

    Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира остался доволен результатом встречи седьмого тура Серии А с "Болоньей" (3:1), в которой он отметился забитым голом.

    "Нам было очень важно победить в этом матче, чтобы мы смогли улучшить свое положение в турнирной таблице. "Ювентус" показал отличную игру в этой встрече. Мы завладели инициативой с первых минут и не отдавали ее. Сейчас мы находимся на правильном пути", - рассказал Хедира.

    Напомним, что "Ювентус" после этой победы набрал восемь очков, расположившись на 12 месте в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    05.10.2015 07:44
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