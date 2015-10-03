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    РФПЛ. «Кубань» и «Анжи» поделили очки

    В матче 11-го тура РФПЛ «Кубань» сыграла вничью с «Анжи». В первом тайме Мельгарехо вывел краснодарцев вперед, однако гол Боли во второй половине не позволил хозяевам набрать три очка – 1:1.

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Кубань (Краснодар) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Мельгарехо, 22; 1:1 – Боли, 58.

    Кубань: Беленов, Бугаев, Армаш, Шандао, Мельгахеро (Бальде, 79), Манолев, Кулик (Тлисов, 84), Игнатьев, Ткачев, Хубулов, Рабиу.

    Анжи: Песьяков, Ещенко, Агаларов (Тигиев, 84), Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Хадарцев, Мкртчян, Аруна (Эбесилио, 75), Боли (Лазич, 88), Алмейда.

    Предупреждения: Мкртчян, 34; Аруна, 37; Тагирбеков, 51; Боли, 67; Бальде, 82.

    Судья: Алексей Матюнин

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 3 октября 2015, 21:30

      Победители Спартака поделили очки:-)))

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