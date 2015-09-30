Роналду забил 500-й мяч в карьере

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в матче Лиги чемпионов против «Мальме», и этот мяч стал 500-м в профессиональной карьере португальца.

Для достижения этой отметки Роналду понадобилось 753 матча за сборную и клубы. Роналду забил пять мячей в 31 игре за «Спортинг», 118 мячей в 292 играх за «Манчестер Юнайтед», 55 мячей в 122 матчах за сборную Португалии и 322 гола в 307 встречах за «Реал».

Также после гола «Мальме» Роналду догнал Рауля по числу голов в ЛЧ за «Реал» – у обоих футболистов их по 66. По общему числу голов за «Реал» Роналду пока отстает от Рауля на один гол – 322 против 323.