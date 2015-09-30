Ван Гаал: «Манчестер Юнайтед» может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что по команде по силам одержать победу в Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов важно выигрывать все домашние матчи, иначе придется сложно. Поэтому предстоящий матч очень важен для нас. Мы стали сильнее по сравнению с прошлым годом, но нам еще нужно время. Нам нужно время, чтобы стать настолько сильными, чтобы говорить о победе в Премьер-лиге или Лиге чемпионов, но я вижу, что команда становится лучше каждую неделю.

Наша цель – достичь финала. Победа в финале потребует не только класса команды, но и немного удачи», – сказал голландец.