«Лион» – «Валенсия». Смотреть онлайн

Матч «Лиона« и «Валенсии« привлекает внимание не только поклонников этих команд, но и всех россиян, так как – это соперники «Зенита» по группе Н в Лиге чемпионов. И после первого тура обе команды находятся ниже в турнирной таблице клуба из Санкт-Петербурга.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео», и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.