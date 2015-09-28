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    Капелло может сменить Аллегри в «Ювентусе»

    Следующим тренером "Ювентуса" может стать бывший наставник сборной России Фабио Капелло, который уже руководил туринским клубом с 2004 по 2006 год. В этот период команда дважды выиграла скудетто.

    Решение о возможном увольнении нынешнего наставника "старой синьоры" Массимилиано Аллегри может быть принято по итогам ближайших двух матчей. Известно, что кроме Капелло рассматриваются также кандидатуры Марчелло Липпи, Вальтера Маццари и Юргена Клоппа.

    Напомним, что после шести туров серии А "Ювентус" в турнирной таблице расположился на 15-м месте, имея в своем активе пять очков.

    Источник: Calciomercato

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    28.09.2015 13:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 28 сентября 2015, 21:28

      Утка

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 сентября 2015, 19:55

      Все может быть, но старая гвардия это временно, лучше тогда уж Клоппаю

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 28 сентября 2015, 16:43

      Да никто никого не сменит, пустили слух и понеслось.

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      Рейтинг: +10

      juverash 28 сентября 2015, 16:32

      Анчелотти или Клопп

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 14:38

      Хрен редьки не слаще

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