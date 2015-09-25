Мутко: «Чего меня допрашивать?»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко уверен, что уголовное дело против главы ФИФА Зеппа Блаттера не имеет отношения к России. Мутко утверждает, что его по этому делу не допрашивали.

«А чего меня допрашивать? Я нормальный добропорядочный гражданин Российской Федерации, работаю в рамках своего закона и Конституции. К нам это дело не имеет отношения. Сейчас никаких проблем для России нет. Чемпионат мира в России – это проект ФИФА, он получен совершенно объективно на основании решения исполкома ФИФА. Обвинения, которые возникают к ФИФА, не имеют никакого отношения к чемпионату мира в России», – уверяет Мутко.

Также российский чиновник назвал развитие коррупционного скандала вокруг ФИФА прогнозируемым.

«ФИФА является пострадавшей стороной, очень много расследований. Это все было прогнозируемо. Когда две правоохранительные структуры Швейцарии и Америки работают против крупной организации, то, конечно, мы могли предполагать, что будут такие расследования».

Напомним, что сегодня прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против Зеппа Блаттера сразу по нескольким статьям.