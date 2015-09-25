Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шац: «Не вижу в «Зените» заделов на будущее. Команда живет только этим днем»

    Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился своими впечатлениями от игры сине-бело-голубых в этом сезоне.

    «В «Зените» есть много бед, которые перечеркивают большинство плюсов. Мне очень нравятся сами по себе игроки. Футболисты у нас очень хорошего уровня. Например, Халк – суперзвезда, которая играет у нас с вами во дворе. Кроме него есть еще пара-тройка игроков, которые вызывают если не восхищение, то большое уважение.

    К сожалению, из всех этих плюсов большой плюс не складывается. А складывается скорее знак вопроса. «Зенит» периодически испытывает одни и те же проблемы. Если соперник душит его в средней зоне или закрывается в своей штрафной, то он просто не знает, что делать. В открытом футболе питерцы хороши, но есть некоторые модели, против которых у них ничего не получается. Я вижу в этом психологическую проблему, которая связана с игрой в европейских Кубках.

    Я не вижу в «Зените» заделов на будущее. Команда живет только этим днем. А что будет дальше? Куда движется питерский клуб? Нужно понимать, в какую сторону будет сделан акцент. Какие молодые игроки приближаются к основному составу? Непонятно, на кого через два года команда будет опираться. Все эти вопросы вызывают у меня раздражение, потому что ответа на них я получить не могу. При этом я очень люблю «Зенит», что же с этим сделаешь?

    Виллаш-Боаш? Я не очень верю в то, что у него что-то еще получится. Рассматриваю этот сезон как подготовку к следующему. Хотя в Лиге чемпионов мы пока неплохо смотримся. Как правило, у нас всегда начинаются проблемы после второго группового матча», - отметил Шац.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2015 14:04
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 25 сентября 2015, 16:20

      А зря не видит, академия, созданная в 2009 году, лет через 5 начнёт давать неплохие результаты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11222

      alp > Inks 26 сентября 2015, 00:02

      с авб нашей молодежи в Зените не будет. Шац прав - ЗАО живет сегодняшним днем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 25 сентября 2015, 14:45

      Пока льётся народная нефть и газ,зениту думать не нада,Остальные пососут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий > -Сивый Мерин- 25 сентября 2015, 16:10

      Да и не только Зениту. Что уж тут поделаешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 25 сентября 2015, 14:21

      Мишган конечно прав. Ну это к Миллеру вопросы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11