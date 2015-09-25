Шац: «Не вижу в «Зените» заделов на будущее. Команда живет только этим днем»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился своими впечатлениями от игры сине-бело-голубых в этом сезоне.

«В «Зените» есть много бед, которые перечеркивают большинство плюсов. Мне очень нравятся сами по себе игроки. Футболисты у нас очень хорошего уровня. Например, Халк – суперзвезда, которая играет у нас с вами во дворе. Кроме него есть еще пара-тройка игроков, которые вызывают если не восхищение, то большое уважение.

К сожалению, из всех этих плюсов большой плюс не складывается. А складывается скорее знак вопроса. «Зенит» периодически испытывает одни и те же проблемы. Если соперник душит его в средней зоне или закрывается в своей штрафной, то он просто не знает, что делать. В открытом футболе питерцы хороши, но есть некоторые модели, против которых у них ничего не получается. Я вижу в этом психологическую проблему, которая связана с игрой в европейских Кубках.

Я не вижу в «Зените» заделов на будущее. Команда живет только этим днем. А что будет дальше? Куда движется питерский клуб? Нужно понимать, в какую сторону будет сделан акцент. Какие молодые игроки приближаются к основному составу? Непонятно, на кого через два года команда будет опираться. Все эти вопросы вызывают у меня раздражение, потому что ответа на них я получить не могу. При этом я очень люблю «Зенит», что же с этим сделаешь?

Виллаш-Боаш? Я не очень верю в то, что у него что-то еще получится. Рассматриваю этот сезон как подготовку к следующему. Хотя в Лиге чемпионов мы пока неплохо смотримся. Как правило, у нас всегда начинаются проблемы после второго группового матча», - отметил Шац.