Мутко: «Я доложил Платини и ФИФА о проделанной работе»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем докладе Мишелю Платини и членам исполкома ФИФА про подготовку к чемпионату мира 2018 года. По словам Мутко, ФИФА и Платини остались довольны тем, как Россия готовится к турниру.

«Члены исполкома ФИФА и Мишель Платини остались довольны ходом подготовки России к чемпионату мира. Я доложил о том, что было нами сделано с июля. Мы провели предварительную жеребьевку, запустили часы, отсчитывающие 1000 дней до чемпионата. Также я рассказал о ходе строительства стадионов. Мы подписали госконтракт на строительство арены в Екатеринбурге, оплатили аванс. Завершена разработка проекта стадиона в Калининграде, и он находится в экспертизе», – поведал Мутко.