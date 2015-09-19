Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Кубань» ничем не удивила»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков высказал мнение о причинах поражения команды в матче 9-го тура чемпионата России против краснодарской «Кубани» (0:3).

    - Что не удалось вашей команде?

    - Судя по счету, все не удалось. "Кубань" нас не удивила. Предполагали, что команда будет играть агрессивно на своем поле. У соперника не было ни одной победы, им нужно было выиграть. К тому же смена тренера наверняка добавила положительных эмоций.

    - В прошлом матче "Спартак" казался цельной командой. Сегодня она выглядела разобранной.

    - Не разобранная. Просто "Кубань" сегодня выглядела сильнее нас. Вот и все. Они были быстрее, мобильнее, резче.

    - Команду надломил быстрый гол?

    - Нет. До этого гола у нас самих был один хороший момент, но Ивелин не забил. Если после каждого первого гола будем ломаться, то что мы за команда такая?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2015 22:26
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 20 сентября 2015, 08:51

      Ну да конечно, 3 и 000000000000000000000000000000
      00 с /:)))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      99let 20 сентября 2015, 06:31

      Тебя-то на поле вообще не было, оратор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 20 сентября 2015, 02:33

      Спартак не удивлен, а мы да. В первую очередь счетом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 сентября 2015, 23:22

      он так и не понял что он был на поле там )))))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      strangeric 19 сентября 2015, 22:59

      Рома в своём стиле , для удивления ему , похоже , надо было не меньше 10 отгрузить

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11