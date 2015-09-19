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    Рахимов: «Недоволен только реализацией моментов»

    Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов подвел итог прошедшего матча 9-го тура чемпионата России против «Уфы» (4:1).

    – Очень понравилось, что после третьего гола команда продолжала искать моменты у чужих ворот, грамотно выходила из обороны в атаку, и в конечном итоге забили четвертый. Игрой можно быть довольным. Мы понимали, с чего начнет «Уфа», и с первых минут они искали контатаки, - сказал Рахимов. - Мы достаточно хорошо контролировали мяч. Мы вчера анализировали «Уфу», и говорили игрокам, что нужно менять направление атак, нам нужно очень много вертикальных передач делать, тогда будут появляться бреши в обороне, и в принципе второй гол был так и забит. Недовольство вызывало только то, что не реализовывались моменты. Сегодня их было много, но обычно их бывает один-два.

    Как оцените игру Заура Садаева?

    – Он устроил нам нервотрепку, елки-палки. Хорошо, что забил. А представьте себе, что мог уйти с поля с пятью-шестью моментами незабитыми?! Нападающий! Пять-шесть передач на него были, очень хорошие открывания у него были, реализуй он моменты, при счете 3:0 могло все закончиться. А потом четвертый, пятый…

    Источник: «Советский спорт»

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    19.09.2015 19:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4

      kempfer1 20 сентября 2015, 18:08

      Садаева петигорск

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