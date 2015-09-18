Бесчастных: «Это первый матч за полтора года, после которого мне нечего было сказать команде»

Главный тренер молодежной команды московского «Спартака» Владимир Бесчастных попробовал найти причины крупному поражению своих подопечных от «Кубани». «Спартаковцы» уступили со счетом (0:4).

«Сегодня нам ничего не удавалось. За полтора года работы тренером молодeжного состава это первый матч, после которого мне нечего было сказать команде. Не справились с полем, действовали медленно, поэтому «Кубань» успевала перекрывать все свободные зоны.

То, что было в матче с «Кубанью», - уже история, которую необходимо просто пережить. Будем разбирать ошибки. Ведь те качества, которых нам не хватило сегодня, обязательно понадобятся впредь. В том числе и в матче против «Зенита», - рассказал Бесчастных.