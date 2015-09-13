Мини-футбол. «Динамо» снова разгромило «Политех»

Подмосковное «Динамо» и во втором матче четвертого тура Суперлиги оказалось сильнее петербургского «Политеха». Бело-голубые отправили в ворота соперника шесть безответных мячей. В упорной борьбе новосибирский «Сибиряк» набрал три очка в противостоянию с «Норильским никелем».

Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур. Вторые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Норильский никель (Норильск) – 5:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Тимощенков, 8. 2:0 – Кудзиев, 27. 2:1 – Сытин, 35. 2:2 – Аносов, 35. 3:2 – Тимощенков, 39. 4:2 – Покотыло, 45. 4:3 – Федоров, 48. 4:4 – Пономарев, 50 (с пенальти, 6м). 5:4 – Кавалканте, 50.

Политех (Санкт-Петербург) – Динамо (Московская область) – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Фернандиньо, 19. 0:2 – Фернандиньо, 23. 0:3 – Фернандао, 28. 0:4 – Фернандао, 36. 0:5 – Фернандиньо, 39. 0:6 – Нугуманов, 46.

Новая генерация (Сыктывкар) – КПРФ (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Разоренов, 1. 1:1 – Мариньо, 18. 1:2 – Канивец, 42.