РФПЛ. «Спартак» нанес поражение «Ростову»

Смешно читать: знаменитая тактика Аленичева ухода в оборону в 7 защитников.
Это просто страх и не знание , что делать и как играть дальше, когда Ростов придавил. Спартак как всегда в очередной раз выиграл с помощью Безбородова.
Смешно читать: знаменитая тактика Аленичева ухода в оборону в 7 защитников.
Это просто страх и не знание , что делать и как играть дальше, когда Ростов придавил. Спартак как всегда в очередной раз выиграл с помощью Безбородова.
Аленичев временное явление, спартаковской игры, как он кричал, не было и нет. Вообще он сегодня выдал подход Спалети. С таким подбором игроков, такая игра, мне не понятно. А Комбаровы, деградируют, тянут команду в низ. Широков выходит у Слуцкого и выдает шикарную игру, а здесь выходит и пусто. Так, что тренерская работе в Спаме пока на "ноль".
И где Широков у Слуцкого выдал классную игру???? Это с дворовоу командой что ли???
Как тренер он будет ошибаться и не раз мало опыта и ещё груз не плохой состав и армада болельщиков которые уже не готовы ждать пока получиться игра. Ему не легко и нужно время думаю успехов он добьется. Вопрос на сколько ему готовы доверять и дадут ли время?!
Ага с ДВОРОВОУ -супер ты наш интеллегент.
А по поводу судейства, то тогда я бы удалял Баштуша уж точно, игра локтями, и вторая 2 жлетая 100 процентная.
В который раз убеждаюсь что Комбаровы полные 0, особенно Киррил. Парша надо возвращать и уже искать замену Диме. Особенно ярко сегодня продемонстрировал Промес, что он думает о партнерах, когда кривые передачи делал ДКомб и Попов. Ну и Мовсисян просто растерял инстинкт убийцы, жду Зе Луиша...А так спасибо Антону и Артему сделали матч.
Я смотрю кони и бомжи зашевилились- не скулите ребят,ляпы судей в ваших матчах настолько показательны-что судей обычно признают чуть ли недеяспособными потом.Завидуйте молча-что Спартак возрождается.
17 августа 2014 ЦСКА-Спартак 0:1 (липовый пенальти) Главный судья Безбородов.
13 сентября 2015 Спартак-Ростов 1:0 (не назначен пенальти за подножку на Бухарове) Главный судья Безбородов.
В обоих матчах судья подарил победу Спартаку! Не стоит ли задуматься о честности и порядочности данного арбитра? Так Спартак чемпионом станет "заушным"!
Тебя при рождении усыпить нужно было.Одним дауном было бы меньше.
Пенальти на Бухарове? Тогда и на Глушакове надо было ставить.Судья нормально рассудил-косячил и туда и сюда.
Игра равная и...слабая. Спартаку повезло больше. Ну, что ж, победа - она и в Африке победа! Подравления!
А на счет пенальти на Бухарове - думаю, его все же там не было...