Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Спартак» нанес поражение «Ростову»

    В матче 8-го тура РФПЛ «Спартак» сумел преодолеть сопротивление «Ростова» благодаря голу Квинси Промеса на 26 минуте. Сумев открыть счет, красно-белые перешли к уже знаменитой тактике Дмитрия Аленичева с уходом в оборону: по ходу второго тайма главный тренер «Спартака» выпустил трех защитников, доведя общее их число на поле до семи. Как итог: минимальная победа хозяев над командой Курбана Бердыева.
    Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур
    Спартак (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча Видео
    Голы: 1:0 — Промес, 26.
    Спартак: Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков (Гранат, 87), Широков (Паршивлюк, 71), Ромуло, Попов, Промес, Мовсисян (Макеев, 60).
    Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Маргасов, Терентьев (Бухаров, 56), Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун (Бен Су Ю, 56), Полоз.
    Предупреждения: Бен Су Ю, 58; Баштуш, 69; Д. Комбаров, 86; Попов, 89.
    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2015 15:27
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 сентября 2015, 10:36

      Смешно читать: знаменитая тактика Аленичева ухода в оборону в 7 защитников.
      Это просто страх и не знание , что делать и как играть дальше, когда Ростов придавил. Спартак как всегда в очередной раз выиграл с помощью Безбородова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Роман_111 13 сентября 2015, 19:04

      Аленичев временное явление, спартаковской игры, как он кричал, не было и нет. Вообще он сегодня выдал подход Спалети. С таким подбором игроков, такая игра, мне не понятно. А Комбаровы, деградируют, тянут команду в низ. Широков выходит у Слуцкого и выдает шикарную игру, а здесь выходит и пусто. Так, что тренерская работе в Спаме пока на "ноль".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Kafan7 > Роман_111 13 сентября 2015, 19:14

      Тут ты ошибаешься, смотри на Голевые передачи Романа и асисты. Скажу Так Ромула и Глушак играют стабильно. Прибавили. Да даже центр обороны хорош, но фланги обороны.... Мовсисян...Попов.... пока не понимаю..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > Роман_111 13 сентября 2015, 19:56

      И где Широков у Слуцкого выдал классную игру???? Это с дворовоу командой что ли???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Роман_111 13 сентября 2015, 20:00

      Как тренер он будет ошибаться и не раз мало опыта и ещё груз не плохой состав и армада болельщиков которые уже не готовы ждать пока получиться игра. Ему не легко и нужно время думаю успехов он добьется. Вопрос на сколько ему готовы доверять и дадут ли время?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > slavutiq70 13 сентября 2015, 21:18

      Ага с ДВОРОВОУ -супер ты наш интеллегент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Kafan7 13 сентября 2015, 19:03

      А по поводу судейства, то тогда я бы удалял Баштуша уж точно, игра локтями, и вторая 2 жлетая 100 процентная.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Kafan7 13 сентября 2015, 18:51

      В который раз убеждаюсь что Комбаровы полные 0, особенно Киррил. Парша надо возвращать и уже искать замену Диме. Особенно ярко сегодня продемонстрировал Промес, что он думает о партнерах, когда кривые передачи делал ДКомб и Попов. Ну и Мовсисян просто растерял инстинкт убийцы, жду Зе Луиша...А так спасибо Антону и Артему сделали матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2015, 18:42

      Я смотрю кони и бомжи зашевилились- не скулите ребят,ляпы судей в ваших матчах настолько показательны-что судей обычно признают чуть ли недеяспособными потом.Завидуйте молча-что Спартак возрождается.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2015, 18:34

      17 августа 2014 ЦСКА-Спартак 0:1 (липовый пенальти) Главный судья Безбородов.
      13 сентября 2015 Спартак-Ростов 1:0 (не назначен пенальти за подножку на Бухарове) Главный судья Безбородов.
      В обоих матчах судья подарил победу Спартаку! Не стоит ли задуматься о честности и порядочности данного арбитра? Так Спартак чемпионом станет "заушным"!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Serjoga 13 сентября 2015, 18:40

      ТЫ МАТЧ СМОТРЕЛ О ЧУДИК? ТАК ЖЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ О НЕ УДАЛЕНИИ ЗАЩИТНИКА-КОТОРЫЙ ТОЛЬКО ПОЛУЧИЛ ЖЕЛТУЮ И СРАЗУ ЖЕ ГРУБО НАРУШИЛ ВНОВЬ-А КОГДА ГЛУШАКОВА ЗА МАЙКУ В ШТРАФНОЙ РВАЛИ-НА ПОВТОРЕ ВСЕ ОЧЕВИДНО ВИДНО-ЧТО Ж ТЫ ПРО ЭТО МОЛЧИШЬ. РАССКУЛИЛИСЬ

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Роман_111 > Serjoga 13 сентября 2015, 18:58

      Прощу прощения, но вы батенька инопланетянен, если увидели за два года только эти моменты. Сколько подобных вещей в каждом туре происходит, вот и возникают вопросы, кто чемпион, и как он им стал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Роман_111 > Роман_111 13 сентября 2015, 19:08

      Очень много обсуждают судейство. Когда игры команды не показывают, больше обсуждать не чего. Бердыев ни когда зрелещностью не отличался, а Спам сегодня ни чего не показал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Александр1507 > Serjoga 13 сентября 2015, 20:20

      Не было подножки,это явно видно на повторе.Бухарику надо было кароточку показывать за симуляцию.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Александр1507 14 сентября 2015, 00:49

      Тебя при рождении усыпить нужно было.Одним дауном было бы меньше.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2015, 17:06

      Пенальти на Бухарове? Тогда и на Глушакове надо было ставить.Судья нормально рассудил-косячил и туда и сюда.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 сентября 2015, 16:22

      Не видел момента с Бухаровым,но,посмотрите сколько не ставят пенальти которые нужно ставить,и сколько выдумывают левых,судьи всегда ошибались и будут ошибаться,Ростов достойно смотрелся,а вот Спартак слабовато,но все равно,победа есть победа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      y-ago 13 сентября 2015, 16:19

      Игра равная и...слабая. Спартаку повезло больше. Ну, что ж, победа - она и в Африке победа! Подравления!
      А на счет пенальти на Бухарове - думаю, его все же там не было...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      n272nm 13 сентября 2015, 15:59

      Стопудовый пенальти на Бухарове не поставили.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > n272nm 13 сентября 2015, 17:07

      А на Глушакове? А вторую желтую защитнику не показали?Так что тут без обид.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +365

      n272nm > Диктор 13 сентября 2015, 22:59

      На Глушакове ничего не было.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11