Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владелец «Эвертона»: «Мы не тот клуб, который продает своих лучших игроков»

    Владелец «Эвертона» Билл Кенрайт заявил, что его клуб не рассматривал возможность продажи защитника Джона Стоунса. Напомним, «ириски» отклонили несколько предложений «Челси» по покупке игрока сборной Англии.

    «Стоунс — лучший центральный защитник в Англии, и речи о его уходе никогда не было. «Эвертон» не тот клуб, который продает своих игроков. Мы никогда не стремились зарабатывать на этом. Мы получили 26 миллионов фунтов за Лескотта, но это не было ошибкой. «Манчестер Юнайтед» заплатил за Феллаини больше, чем было прописано в его контракте. Руни? Это было десять лет назад… Мы делали все возможное, чтобы его сохранить», — заявил Кенрайт.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 08:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      DevPro 11 сентября 2015, 12:46

      То есть он говорит, что они своих лучших игроков не продают и при этом вспоминает про Лескотта, Феллаини и Руни??? Набивает цену за Стоунса походу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11