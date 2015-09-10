Венгер: «Я не лгал насчет Уэлбека»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер утверждает, что не знал о том, насколько серьезна травма нападающего Дэнии Уэлбека. Футболист может пропустить около полугода, и все это время лондонцам придется играть с одним номинальным нападающим Оливье Жиру, поскольку летом клуб не купил ни одного полевого игрока.

«Я не лгал, а передал ту информацию, которой обладал сам. Я не знал, что у Уэлбека настолько серьезная травма. Кроме того, раз мы ни кого не купили, то это значит, что просто не было подходящей кандидатуры», - оправдывается Венгер.