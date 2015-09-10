Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнатьев: «Вопрос о снятии «Торпедо» с первенства пока не стоит»

    Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев рассказал о проблемах клуба. Напомним, есть риск, что команда прекратит выступление во втором дивизионе, зона "Центр" из-за невозможности АМО ЗИЛ продолжить финансирование команды.

    — Команда стартовала без денег, играет без денег, — отметил экс главный тренер сборной России. — Проблемы с финансированием были еще на старте сезона. Дали какие-то деньги, пообещали еще... Но все осталось только на уровне разговоров.

    — Поедет ли команда в Тулу?

    — Здесь ехать недалеко на автобусе, это не так проблематично. Мы сейчас думаем над этим, но и без этого есть комплекс причин, из-за которых мы можем не провести этот матч.

    Хочу отметить, что игру перенесли в Домодедово, это совсем рядом. Туда-то мы доедем. Другое дело, что нет денег на нормальную подготовку к играм.

    — Рассматривается руководством и акционерами вопрос о снятии команды с первенства?

    — Так пока вопрос не ставится. Руководство хочет, чтобы команда с таким именем жила, прогрессировала. Этот проект должен двигаться вперед. Но может быть такая штука, что просто не на что будет выехать, заплатить за футбольное поле, на котором тренируемся, – сказал Игнатьев.

    Отметим, что после восьми туров первенства второго дивизиона (зона "Центр") "Торпедо" занимает с 10 очками восьмое место.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2015 10:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11