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    Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»

    Президент московского "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал финансовую ситуацию клуба.

    "Мы давно говорили, что у "Торпедо" сложная финансовая ситуация. На сегодняшний день у клуба нет денег, чтобы отправиться в Тулу на матч против "Арсенала-2", который состоится 14 сентября. ЗИЛ как главный акционер это знает. Он проинформировал руководство города Москвы.

    Мы получили письмо из департамента городского имущества, в котором написано, что в связи со сложной финансовой ситуацией на заводе город предпринимает попытки по поиску нового источника финансирования. Нас такая реакция, с одной стороны, успокаивает, так как ответ на наше письмо говорит о том, что городские власти знают об этой ситуации. С другой стороны, никакой конкретики нет.

    Хотелось бы, чтобы люди, которые принимают решения, были определeнны и убедительны. Если город хочет найти новый источник финансирования, то это надо сделать срочно. Если этот вопрос затянется на длительный срок, то нужно сказать прямо, что у города нет денег и нужно заканчивать играть", - заявил Тукманов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 16:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +193

      westerose 8 сентября 2015, 23:02

      Торпедо, ты что серьезно? До Тулы бесплатно на электричке можно доехать. Контролер идет из одного конца.. бежишь в другой конец, когда он зайдет в последний вагон перебегаешь в предыдущий и в обратном направлении бежишь.

      3
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      Рейтинг: -12

      kolc47 8 сентября 2015, 22:08

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - Bets2k.com

      -1
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      Рейтинг: 0

      uumode 8 сентября 2015, 20:42

      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +365

      n272nm 8 сентября 2015, 19:49

      Развалитесь уже наконец!

      1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 8 сентября 2015, 19:40

      зато у мяса их полно) а толку 0)))

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 сентября 2015, 19:36

      хороший клуб )) жаль если обанкротятся

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