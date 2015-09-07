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«Бомбардир» заключил соглашение с АМФР

7 сентября 2015, 18:58
14

«Бомбардир» заключил партнерское соглашение с Ассоциацией мини-футбола России (АМФР). На страницах нашего ресурса будут выходить наиболее важные новости из мира российского мини-футбола. В дальнейшем предполагается расширение партнерских отношений.

«Проект «Бомбардир» ворвался на рынок спортивных СМИ нынешним летом, но уже нашел признание у футбольных болельщиков, о чем говорят высокие показатели посещаемости. Мы хотим внести свой вклад в развитие и популяризацию отечественного мини-футбола, который с каждым годом завоевывает все больше поклонников. А благодаря сотрудничеству с Ассоциацией мини-футбола России надеемся в будущем стать одним из главных информационных ресурсов о мини-футболе в стране», - сообщил главный редактор «Бомбардира» Никита Коржавин.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Alex2712
1441642174
Да Бомбардир так себе сайт, к чему писать такие громкие слова, что "ворвался" и бла-бла, чушь, основная масса как сидела на соккере, так и сидят!
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Mr Trueman
1441643833
Кому, блин, сдался этот мини-футбол? Понятно, деньги всем нужны, но не ценой сайта же
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andreus20
1441644113
Я хз про мини-футбол, но лучше бы вы с пляжным замутили. Вот кто благодаря силе нашей сборной сейчас огромными шагами захватывает популярность.
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НИККО13
1441644487
Друзья, всем спасибо за поддержку и критику. По возможности, ваши пожелания, в том числе по дизайну, оставляйте вот тут http://bombardir.ru/news/?id=4
41609. Мы специально сделали "Дневник разработчиков", чтобы вы видели, над чем мы сейчас трудимся. Работы правда очень много, и, я думаю, постепенно мы практически все ваши пожелания учтем. Мы уже даже над блогами работу начали, помогите нам советами - вам же потом ими пользоваться:)
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CSKA-39-
1441648441
Вы сайт то нормально сделать не можете, а все туда же, соглашения заключают...
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moment of Glory
1441687326
Пожалуйста, отдельную страничку делайте, не перемешивайте всё в одной куче. Кому нужно, перейдёт и посмотрить.
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