«Бомбардир» заключил соглашение с АМФР

«Бомбардир» заключил партнерское соглашение с Ассоциацией мини-футбола России (АМФР). На страницах нашего ресурса будут выходить наиболее важные новости из мира российского мини-футбола. В дальнейшем предполагается расширение партнерских отношений.

«Проект «Бомбардир» ворвался на рынок спортивных СМИ нынешним летом, но уже нашел признание у футбольных болельщиков, о чем говорят высокие показатели посещаемости. Мы хотим внести свой вклад в развитие и популяризацию отечественного мини-футбола, который с каждым годом завоевывает все больше поклонников. А благодаря сотрудничеству с Ассоциацией мини-футбола России надеемся в будущем стать одним из главных информационных ресурсов о мини-футболе в стране», - сообщил главный редактор «Бомбардира» Никита Коржавин.