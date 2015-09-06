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    Текстовая трансляция матча Турция – Голландия – на «Бомбардире»

    Полуфиналисты последнего чемпионата мира близки к тому, чтобы не поехать на европейский форум во Францию. Домашнее поражение от исландцев усложнило и без того очень непростое положение команды Данни Блинда. Уже сегодня в случае домашней победы над казахами сборная Исландии может забронировать себе билеты во Францию, а возможный выигрыш чехов в Латвии практически гарантирует им второе место. Единственный путь для голландцев – переходные матчи, но и здесь все очень непросто. Оранжевые вместе с командой Эстонии имеют худшие показатели среди всех команд, которые занимают третьи места и могут не попасть в стыковые игры, к тому же претендует на место под солнцем и турецкая сборная, отстающая от сегодняшнего соперника всего на одно очко.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Турция – Голландия.Комментировать для вас встречу будет Андрей Ковалев. Начало матча в 19:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 18:31
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