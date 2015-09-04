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    Мутко: «Путин считает, что лимит на легионеров необходимо ужесточить»

    Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимался вопрос лимита на легионеров в РФПЛ.

    «1 сентября говорил с президентом. И он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно ещё жёстче», — заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    04.09.2015 16:08
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +11

      dimagrizl 4 сентября 2015, 23:53

      все адекваты, а не профурсетки гинеров, митрофановых и т.д., понимают, что надо ужесточать лимит + уменьшать размер окладов игрокам. Сделать большие премиальные за победу, выход из группы и т.д.. Тогда дело сдвинется с мертвой точки.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > dimagrizl 5 сентября 2015, 00:06

      дурак ты, да простят меня модераторы!

      0
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      Рейтинг: +11

      dimagrizl 4 сентября 2015, 23:49

      ух ты

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      Рейтинг: +36

      Deadman112 4 сентября 2015, 23:09

      У тебя бред в голове.

      0
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      Рейтинг: +10

      beluga1978 4 сентября 2015, 23:02

      Может Путин и сказал????Но президент РФС Мутко ему и решать.А Путин возможно свою точку зрения высказал!!А это не значит ,что надо у него на поводу идти?А своей башкой надо думать и с президентами клубов на эту теме поговорить!!!И в конце в концов посмотреть как это происходило в других странах,как например в Италии,что не принесло ни каких дивидендов сборной и клубы в европе ничего не показывали!!!Так зачем же наступать на грабли!!Убить и сборную и клубы!!!!Ведь только здоровая конкуренция ведет к прогрессу!!!

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 4 сентября 2015, 22:21

      Шел бы Путин в задницу.

      -2
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      Рейтинг: +8

      Нигма 4 сентября 2015, 21:55

      Вот куда руки дошли делать ему не ккера

      0
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      Рейтинг: +10

      operifn 4 сентября 2015, 21:52

      Проблема футбола это не легионеры,а куча теневых агентов. Они не дают молодым играть в клубах, играть в основе и играть в Сборной. Отсюда нет игры. Потому что в воротах Акинфеев , которому плевать,он уже ветеранчик.Ребров или зенитовский вратарь это вообще не вариант .
      Защита : Проходной Двор. Сколько не играют,постоянно трясущиеся колени и не сыгранность.
      Полузащита : на ней держится вся игра. Там парни бывают.
      Нападение : ну,нет у нас форварда уже с 2008 года. Ушёл Аршавин и Павлюченко давно,с тех пор и не кому стать туда и исполнять комбинации.
      Есть какорин,но у него неадекватный футбол,он не играет на гол,хотя исполнить может,как с Алжиром,но боится наверное забивать. Смолов пока не на пике,и будет ли там.
      Вся эта песня из-за агентов. Они хуевертят нашим футболом. Бабло только бабло.

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      Рейтинг: +36

      Deadman112 > operifn 4 сентября 2015, 23:07

      Поэтому и нужен лимит! Ты сам к этому пришел))) Уйдут игроки на трансферах которых они делают деньги, и цена наших футболистов упадет. Это удар по агентам)

      -1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 4 сентября 2015, 21:01

      НАШИ УЧЁНЫЕ ДАЖЕ ПРИ СОЮЗЕ ЕЗДИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ...СЕЙЧАС В РОССИИ НЕ ПОКУПАЮТ ОТКРОВЕННЫЙ ШЛАК КАК РАНЬШЕ...НО НИКТО НЕ ГОВОРИТ ...ЧТО ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ РАЗВИВАТЬ НЕ НУЖНО...ОБМЕН МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ

      0
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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 4 сентября 2015, 20:55

      "Я поражаюсь тупости Мудка. А клубы, которые развитие строят часто на десятки лет вперед, как должны себя вести в состоянии неопределенности, вы не подумали?

      А завтра Путин окончательно с китайцами подружится (хотя на фиг он им не нужен, они на Запад работают, нужна только наша земля) и скажет, что теперь в каждой команде должно обязательно быть по два китайца))"

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Jimmy7 4 сентября 2015, 20:58

      Иди целуй пиндосов, политолог паркетный)))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +95

      Jimmy7 > Антибиотик 4 сентября 2015, 21:02

      кого то ждёт бан...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Jimmy7 4 сентября 2015, 21:08

      Я военнослужащий и служу России уже 22 года. За это время много чего прошел. А ты меня каким-то баном пугаешь? Просто обидно наблюдать за неадекватными людьми.

      1
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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа > Антибиотик 4 сентября 2015, 22:29

      поддерживаю!

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 4 сентября 2015, 20:49

      Круто- в правительстве спортсмены и актеры, а судьбу футбола решает человек ничего в этом не понимающий... что за...

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > headdevil 4 сентября 2015, 20:51

      А с чего ты решил, что ты "понимающий?"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 > Антибиотик 4 сентября 2015, 20:53

      Ты наверное чемпионат Молдавии не смотрел ни разу, раз такого мнения, СССР это не Россия

      0
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      ...
      Рейтинг: +95

      Jimmy7 > Антибиотик 4 сентября 2015, 20:54

      к предыдущему комменту твоему

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Jimmy7 4 сентября 2015, 21:05

      Я взрослый человек и зря видимо вписался в эту ... короче, удачи, просто обидно за молодое поколение у которого ни грамма патриотизма и ни капли серого вещества. Но жизнь все расставит на свои места, даже не сомневайся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +95

      Jimmy7 > Антибиотик 4 сентября 2015, 21:14

      ты считаешь будь поменьше иностранцев то заиграют лучше молодые? первым делом надо думать о их развитии с детства, как раньше были популярны кожаные мячи, развивали футбол с пеленок, а сейчас думают "- Не будет у нас в чемпионате Рондона, Дзюба научится лучше играть и поможет сборной. - Вы правы, Мусье, давайте выганим вообще иностранцев из России, не гоже чемпионат портить! - Аве, советскому спорту!" Вот так и падает чемпионат...

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Jimmy7 4 сентября 2015, 21:33

      Я ни в коем случае не сторонник избавляться от легов, но пришло время просто притормозить их покупки в РФПЛ. Много схем с лимитом мы уже прошли и ни к чему хорошему это не привело. А так может и начнут пацанов по всей России искать. Как только появятся отечественные игроки, можно будет и точечно усиливаться легами, а не брать кого попало.

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