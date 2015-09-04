Мутко: «Путин считает, что лимит на легионеров необходимо ужесточить»

все адекваты, а не профурсетки гинеров, митрофановых и т.д., понимают, что надо ужесточать лимит + уменьшать размер окладов игрокам. Сделать большие премиальные за победу, выход из группы и т.д.. Тогда дело сдвинется с мертвой точки.
Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимался вопрос лимита на легионеров в РФПЛ.
«1 сентября говорил с президентом. И он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно ещё жёстче», — заявил Мутко.