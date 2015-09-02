Симонян: «Виллаш-Боаш не хочет заниматься Кержаковым»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал возможное завершение игровой карьеры нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

Кержаков не попал в заявку на Лигу чемпионов, а главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ранее говорил, что на футболиста в этом сезоне не рассчитывает.

«Жалко, что в 32 года он уже думает над тем, что пора заканчивать играть. Тем более что он не утратил скоростные качества. Я ему так и сказал: «Саш, рано. Я в твоeм возрасте ещe играл на чемпионате мира», - говорит Симонян.

Также Симонян прокомментировал возможный переход Кержакова на должность в РФС.

«Уверен, что он ещe может быть полезен «Зениту», но, видимо, Вилаш-Боаш не хочет им заниматься. А по части приобретения административного опыта мы ему поможем. Такие люди нам нужны».