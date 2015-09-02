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    Симонян: «Виллаш-Боаш не хочет заниматься Кержаковым»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал возможное завершение игровой карьеры нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

    Кержаков не попал в заявку на Лигу чемпионов, а главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ранее говорил, что на футболиста в этом сезоне не рассчитывает.

    «Жалко, что в 32 года он уже думает над тем, что пора заканчивать играть. Тем более что он не утратил скоростные качества. Я ему так и сказал: «Саш, рано. Я в твоeм возрасте ещe играл на чемпионате мира», - говорит Симонян.

    Также Симонян прокомментировал возможный переход Кержакова на должность в РФС.

    «Уверен, что он ещe может быть полезен «Зениту», но, видимо, Вилаш-Боаш не хочет им заниматься. А по части приобретения административного опыта мы ему поможем. Такие люди нам нужны».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2015 20:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      Оззи 3 сентября 2015, 07:07

      Ну и где ваш хваленый игрочишка???Один гол вроде забил...А вы все упор на него делаете...Ну а хуля - профаны ведь все!!!

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 сентября 2015, 23:31

      УЧИТЫВАЯ НАШ УРОВЕНЬ НАПОВ КЕРЖАКОВ ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНИЙ

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 сентября 2015, 20:56

      Если бы был в форе наверно перешел бы куда, видио сам уже не верит в свои силы

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