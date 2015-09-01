Президент «Андерлехта»: «Буссуфа думает только о деньгах»

Президент «Андерлехта» Роже Ванден Сток рассказал, почему не состоялся трансфер полузащитника «Локомотива» Мубарака Буссуфа в бельгийский клуб.

«Мы предлагали ему просто огромную зарплату по меркам нашего клуба. Я лично прервал переговоры с Буссуфа, потому что «Андерлехту» не нужны футболисты, которые думают только о деньгах», — цитирует Ванден Стока Sporza.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов был отдать футболиста за 1,5 миллиона евро, а бельгийцы согласовали контракт с футболистом, но в последний момент «Андерлехт» поменял условия соглашения, что не устроило Буссуфа.