В «Зените» опровергли информацию о переговорах с Клоппом

Пресс-атташе «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал информацию о возможном приглашении Юргена Клоппа в петербургский клуб.

– Верны ли данные наших итальянских коллег?

– А какой именно источник у этой новости?

– Солидный портал Sky Sport Italia, его корреспондент Джанлука ди Марцио.

– Если не ошибаюсь, это тот самый «источник», который в последние месяцы упорно сватал в один из ведущих итальянских клубов нашего полузащитника Акселя Витселя. Так что и по нынешней его фантазии комментировать, по сути, нечего.

– То есть вы опровергаете эту информацию?

– Да.