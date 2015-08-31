В «Зените» опровергли информацию о переговорах с Клоппом

Пресс-атташе «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал информацию о возможном приглашении Юргена Клоппа в петербургский клуб.
– Верны ли данные наших итальянских коллег?
– А какой именно источник у этой новости?
– Солидный портал Sky Sport Italia, его корреспондент Джанлука ди Марцио.
– Если не ошибаюсь, это тот самый «источник», который в последние месяцы упорно сватал в один из ведущих итальянских клубов нашего полузащитника Акселя Витселя. Так что и по нынешней его фантазии комментировать, по сути, нечего.
– То есть вы опровергаете эту информацию?
– Да.
Источник: «Спорт-Экспресс»