Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Монако»

Центральный матч тура во Франции завершился победой «ПСЖ» над «Монако» со счетом 0:3.

В первом тайме команды забить не сумели, и тем более неожиданным стал конечный результат встречи. Начало разгрому положил на 57-ой минуте Эдинсон Кавани, и он же спустя четверть часа удвоил преимущество парижан. Точку в матче поставил Лавесси на 83-ей минуте. 0:3 – уверенная победа «ПСЖ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.

Монако (Монако) – ПСЖ (Париж) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Кавани, 57; 0:2 – Кавани, 73; 0:3 – Лавесии, 83.