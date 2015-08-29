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РФПЛ. «Спартак» дома уступает «Анжи»

29 августа 2015, 21:32
38

Завершился матч седьмого тура РФПЛ, в котором «Спартак» принимал « Анжи».

В первом тайме хозяева имели несколько моментов, чтобы забить, но вместо этого отличиться посчастливилось футболистам «Анжи»: на 27-ой минуте после неудачного выноса мяча Ребровым забил Эбесилио. Со счетом 0:1 команды ушли на перерыв.

На 53-й минуте «Спартаку» удалось сравнять счет: пенальти реализовал Дмитрий Комбаров. Однако удача в этот вечер сопутствовала «Анжи», что и вылилось в итоговую победу махачкалинцев со счетом 1:2. Решающий мяч забил в конце встречи Жиров.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур.

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Эбесилио, 27; 1:1 –Д. Комбаров (с пенальти), 53; 1:2 – Жиров, 86

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Широков, Попов (Ромуло, 88), Зе Луиш, Промес, Мовсисян (Джано, 72)

Анжи: Песьяков, Гаджибеков, Жиров, Тигиев, Ещенко, Лазич, Леонардо, Мкртчан, Аруна (Маевский, 46), Эбесилио (Мутари, 65; Агаларов, 90+3), Алмейда.

Предупреждения: Алмейда, 27; Эбесилио, 29; Попов, 30; Мкртчан, 68; Жиров, 71.

Судья: Михаил Вилков

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Edward52
1440873460
Анжи выграл абсолютно заслуженно. Молодцы!
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Foxitkuban
1440873560
Недолго музыка играла)))
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mdu86
1440873804
Спасибо Юрий Павлович!
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ФК Зенит всея Руси
1440873828
За матчем не следил, но думал хотя бы ничью Спартак возьмёт. - В этой связи хочу всем напомнить: стадион "Открытие" явно проклят для хозяев. На Спартак мне глубоко ... без разницы; но вот какого лешего Сборная туда попёрлась - не понятно. А ещё вроде сообщали, что свои матчи ГЭ ЛЧ там будет играть ЦСКА. За чем?! Мля.
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Зенит 2015
1440873881
Вот и народный клуб дома проиграл Анжи, который вместе с Крыльями Советов вернулся из командировки в пердив. Самое интересное то, что Спартак играл, так же как и Зенит, намного лучше соперника, но проиграл. Анжи с победой. Да уж. Два неожиданных результата в туре. Завтра посмотрим на коней. Ну там, похоже, кремль ещё не дал разрешение на проигрыш. Как в прошлом сезоне. Главное дать "задел" команде конской. Левые пендали перестали назначать в ворота конских соперников только к концу первого круга, да и то только послу волны возмущения футбольной общественности.
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Barclays05
1440873994
Это не Спартак уступил, это Анжи взял свое!
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Cobold
1440874718
Это праздник какой-то! Сначала проиграл Зенит, потом Спартак! Что скажете, бомжи и мясные? Или опять всё Гинер купил? :))
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кайрат2701
1440874728
Вот тебе и Аленичевский Спартак...
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Abrekkk
1440875781
Спамочкам даже левый пеналь не помог...Анжи с победой!
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Fedor Caligula
1440876456
Какая радость!!! два подарка за один день)))
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