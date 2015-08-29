РФПЛ. «Спартак» дома уступает «Анжи»

Завершился матч седьмого тура РФПЛ, в котором «Спартак» принимал « Анжи».

В первом тайме хозяева имели несколько моментов, чтобы забить, но вместо этого отличиться посчастливилось футболистам «Анжи»: на 27-ой минуте после неудачного выноса мяча Ребровым забил Эбесилио. Со счетом 0:1 команды ушли на перерыв.

На 53-й минуте «Спартаку» удалось сравнять счет: пенальти реализовал Дмитрий Комбаров. Однако удача в этот вечер сопутствовала «Анжи», что и вылилось в итоговую победу махачкалинцев со счетом 1:2. Решающий мяч забил в конце встречи Жиров.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур.

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Эбесилио, 27; 1:1 –Д. Комбаров (с пенальти), 53; 1:2 – Жиров, 86

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Широков, Попов (Ромуло, 88), Зе Луиш, Промес, Мовсисян (Джано, 72)

Анжи: Песьяков, Гаджибеков, Жиров, Тигиев, Ещенко, Лазич, Леонардо, Мкртчан, Аруна (Маевский, 46), Эбесилио (Мутари, 65; Агаларов, 90+3), Алмейда.

Предупреждения: Алмейда, 27; Эбесилио, 29; Попов, 30; Мкртчан, 68; Жиров, 71.

Судья: Михаил Вилков