АПЛ. «Арсенал» минимально обыграл «Ньюкасл»

Первый матч четвертого тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» получился не самым богатым на голы, зато очень напряженным. Уже на 16 минуте в составе хозяев был удален Александар Митрович, однако до конца тайма счет не изменился. Первое и единственное изменение на табло в этом матче своим автоголом на 52-ой минуте спровоцировал Фабрисио Колоччини.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.

Ньюкасл – Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: Колоччини, 52 (в свои ворота).

Предупреждения: Сиссоко,3; Мбемба, 19; Товен, 26; Анита, 48; Вийналдум, 49; Касорла, 49; Колоччини, 90+2.

Удаления: Митрович, 16.