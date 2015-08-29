АПЛ. «Арсенал» минимально обыграл «Ньюкасл»

Первый матч четвертого тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» получился не самым богатым на голы, зато очень напряженным. Уже на 16 минуте в составе хозяев был удален Александар Митрович, однако до конца тайма счет не изменился. Первое и единственное изменение на табло в этом матче своим автоголом на 52-ой минуте спровоцировал Фабрисио Колоччини.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.
Гол: Колоччини, 52 (в свои ворота).
Предупреждения: Сиссоко,3; Мбемба, 19; Товен, 26; Анита, 48; Вийналдум, 49; Касорла, 49; Колоччини, 90+2.
Удаления: Митрович, 16.
Источник: Бомбардир.ру