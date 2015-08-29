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    Конте: «Джовинко и Пирло могут быть полезны для сборной, а вот Балотелли должен заслужить вызов»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте заявил, что перешедшие в клубы МЛС Себастьян Джовинко («Торонто») и Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити») принесут пользу национальной команде, а также поделился мнением о Марио Балотелли.

    «Джовинко показывает хорошую игру в Канаде. Он возвращается на свой прежний уровень и может быть очень полезен сборной. То же самое относится и к Пирло. Он все еще является важным игроком для нас, и пока он так играет, то будет с нами.

    Что касается Балотелли, то двери в сборную открыты для всех. Но попадание в команду нужно заслужить – и выступлениями, и поведением. Моральные соображения для нас также очень важны», – сообщил Конте.

    Источник: Sports.ru

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    29.08.2015 10:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 29 августа 2015, 10:45

      Всё правильно граф подметил)

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