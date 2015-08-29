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Рыжиков: «Я очень хотел попасть именно на «Ливерпуль»

29 августа 2015, 01:01
1

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился своими впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы. Напомним, что казанцам предстоит сыграть с «Ливерпулем», «Бордо» и «Сьоном».

– Отличные страны, будет интересно играть и с англичанами, и с французами, и со швейцарцами. В этих противостояниях «Рубин» приобретет опыт. Я очень хотел попасть именно на «Ливерпуль». Почему? Потому что все знают антураж и ауру «Энфилда», пение гимна фанатами английского клуба. «Ливерпуль» сейчас один из ведущих клубов Англии, будет интересно.

– Наверное, немного жаль, что Джеррард уже не играет в английском клубе?

– Да, Джеррард – великий игрок, но, я не думаю, что у меня был бы шанс обменяться с ним футболками после матча. Вообще в «Ливерпуле» хватает качественных игроков.

– Английские клубы несерьезно относятся к Лиге Европы. Не переживаете, что против вас могут выставить второй состав?

– Отлично, будет больше шансов на победу. Нам все равно, если будет основный состав – хорошо, если второй – еще лучше. Все нормально.

– Что можете сказать о «Бордо» и «Сьоне»?

– Про «Бордо» слышал, про «Сьон» – не совсем. Помню только переигровку со «Спартаком», когда мерили ворота.

– С какого места выйдете из группы?

– Подождите, вот 11 декабря я вам отвечу, с кого места мы выйдем.

Источник: БИЗНЕС Online
Лига Европы Лига Европы Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (1)
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Зенит 2015
1440820280
Ты против Барсы из нищей гешпании выстоял, так чё тебе каких то англосаксов, давних врагов наших, опасаться. Они только из жуков идолов делать способны. Да и учёные говорят что островки эти, на которых эти англосаксы ютятся, утонут скоро в ласковых серых водах Атлантического океана. Во рыбы пожрут то! Уловы увеличатся, а значит японцы будут сыты и довольны и нам не потребуется Булаву в их сторону забрасывать за их желания наши острова отобрать.
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