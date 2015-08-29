Куадрадо: «Почему я не играл в «Челси»? Спросите у Моуринью»

Новичок «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал о том, почему ему не удалось полностью проявить себя в лондонском «Челси».

«В «Челси» я всегда тренировался на максимуме, вел себя как профессионал, сразу нашел общий язык с партнерами по команде, но у меня не было возможности играть. Почему? Нужно спросить у Моуринью.

Рад оказаться в «Ювентусе». Всегда готов выкладываться на 100%. В «Фиорентине» я пережил замечательные моменты, вырос как игрок, но сейчас все мои мысли о «Ювентусе», – сказал Куадрадо.