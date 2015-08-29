Асхабадзе: «В «Спартаке» Дзюбу все поддерживали, хотя он говорит обратное»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о том, что в «Спартаке» руководство было настроено против него.

«Могла ли быть другая развязка у истории с Дзюбой? Нет. Артем принял для себя решение.

А в «Спартаке» при разных тренерах он говорил одно и то же. Наверное, это не совпадение, если человек не может полноценно сработаться ни с одним специалистом. Видимо, «Спартак» не его команда.

Хотя Артема всегда поддерживало и руководство, и болельщики. А тренеры доверяли, пусть Дзюба почему-то говорит обратное», – сказал Асхабадзе.