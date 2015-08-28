Лига Европы. «Локомотив» получил в соперники «Спортинг», «Бешикташ» и «Скендербеу»

Московский «Локомотив» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. Железнодорожники встретятся с португальским «Спортингом», турецким «Бешикташем» и албанским «Скендербеу».

Напомним, «Спортинг» и «Скендербеу» попали в Лигу Европы, проиграв в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Португальцы не справились с московским ЦСКА, а албанцы – с загребским «Динамо». «Бешикташ», как и «Локомотив», только начинает свой путь в еврокубках этого сезона.

Первый тур Лиги Европы состоится 16 сентября, последний – 10 декабря 2015 года. Расписание матчей станет известно позже.