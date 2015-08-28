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    «Зенит» подпишет Оздоева, если продаст Витселя

    Несмотря на заверения руководства "Зенита", бельгийский легионер питерцев Аксель Витсель все же может покинуть команду до конца текущего трансферного окна. Интерес к Витселю по-прежнему проявляют итальянские клубы "Ювентус" и "Милан", которые надеются в ближайшие дни уговорить руководство "Зенита" осуществить трансфер.

    В случае продажи Витселя "Зенит" с большой доли вероятности попробует усилить состав 22-летним полузащитником "Рубина" и сборной России Магомедом Оздоевым, в контракте которого с казанским клубом прописана фиксированная сумма отступных.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.08.2015 13:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12

      VIKING107 29 августа 2015, 00:51

      совсем башню снесло? на хрена нам оздоев

      0
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      Рейтинг: +12

      MRHM-1988 28 августа 2015, 17:02

      Очень хороший игрок , один из лучших в России .

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 28 августа 2015, 15:28

      Вопрос в том пойдет ли Оздоев в это болото!!!(((

      0
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      Рейтинг: +14

      dm91 28 августа 2015, 15:27

      Явно не замена пока! еще расти нужно

      0
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      Рейтинг: +6297

      порт 28 августа 2015, 15:14

      АВБ бы впарить куда.

      0
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 28 августа 2015, 15:13

      Газпром рулит

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 28 августа 2015, 14:18

      Рубин продает хороших игроков, а потом понять не могут где же победы?

      0
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      Рейтинг: +19

      litron 28 августа 2015, 14:14

      Мага Уася

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      Рейтинг: +12

      FCSM 06 28 августа 2015, 13:53

      Мага хороший игрок ,молодой перспективный ,Зенит знает к чему идет ,не удивлюсь если еще давыдова из Спартака заберут ))

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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 28 августа 2015, 13:51

      В прошлом году я бы этого не хотел. Но щас буду рад если он перейдет. Рубин буксует. Игроки хорошие, командной игры нет.

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