США отказались проводить Кубок Америки

Ассоциация футбола США не будет проводить Кубок Амреики 2016 года, а также отзовет своню национальную команду, сообщает аргентинский портал Tyc Sports.

В следующем году должен состояться юбилейный Кубок Америки, который будет посвящен столетию КОНМЕБОЛ. В туринире должны были принять участие десять южноамериканских команд и шесть представителей КОНКАКАФ.

Теперь турнир, скорее всего, пройдет по стандартной схеме – к десяти южноамериканским сборным присоединятся две приглашенные команды. На проведение турнира претендуют Колумбия и Эквадор.

Напомним, коррупционный скандал в ФИФА начался с расследования следственных органов США по организации Кубка Америки в США.