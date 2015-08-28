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США отказались проводить Кубок Америки

28 августа 2015, 12:38
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Ассоциация футбола США не будет проводить Кубок Амреики 2016 года, а также отзовет своню национальную команду, сообщает аргентинский портал Tyc Sports.

В следующем году должен состояться юбилейный Кубок Америки, который будет посвящен столетию КОНМЕБОЛ. В туринире должны были принять участие десять южноамериканских команд и шесть представителей КОНКАКАФ.

Теперь турнир, скорее всего, пройдет по стандартной схеме – к десяти южноамериканским сборным присоединятся две приглашенные команды. На проведение турнира претендуют Колумбия и Эквадор.

Напомним, коррупционный скандал в ФИФА начался с расследования следственных органов США по организации Кубка Америки в США.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир США
Комментарии (1)
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ФК Зенит всея Руси
1440756142
Кризис, сэры. Шмиздец идёт Америке, так что уже не до фудбола.
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