Бабаев: «Все было в руках «Спортинга». Нужно уметь проигрывать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, соперниками армейцев будут «ПСВ», «Манчестер Юнайтед« и «Вольфсбург».

На этот раз все-таки уже не «космос»?

– Все относительно. Космос не космос, но все очень высоко (смеется). Из четвертой корзины, например, мог попасться соперник чуть попроще.«Вольфсбург« объективно самый сильный соперник в той корзине.

Мы в любом случае рады, что третий год подряд выступаем в лучшем клубном европейском турнире, попадаем в число 32 сильнейших клубов Старого света. Это уже приличный результат. Горды, что этого добились, с учетом того, как складывались матчи плей-офф.

Группа достаточно ровная. Думаю, можно будет бороться за очки с каждой командой. Просто не будет. Однако ЦСКА в последних играх доказал, что у него есть характер. Ребята способны находить внутренние ресурсы в казалось бы безвыходных ситуациях. Это обнадеживает. Если нам еще немножко улыбнется и удача, то все реально.

– Как восприняли резкие высказывания президента «Спортинга» по поводу судейства в ответной встрече?

– Это действительно неприятно. Мне кажется, нужно уметь проигрывать. Надо отдать должное главному тренеру лиссабонцев. Он признал, что имели место какие-то судейские ошибки, но в то же время констатировал, что ЦСКА больше хотел победить. В любом случае все было в руках «Спортинга». Вся эта истерия преувеличена. Эмоции, конечно, понять можно, но…