Тренер «Мальме»: «Златана у нас примут как короля»

Помощник главного тренера «Мальме» Олоф Перссон прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Шведский клуб сыграет в группе A с «ПСЖ», в составе которого есть Златан Ибрагимович, мадридским «Реалом» и донецким «Шахтером».

«Златану будет приятно вернуться домой. Для болельщиков же просто фантастика увидеть его и других звезд. Думаю, его примут как короля. Что же касается дел спортивных, то группа получилась очень тяжелая. Если домашние матчи проведем ближе к концу года, то соперникам будет не так приятно играть в Швеции. Думаю, после прошлого года все понимают, что легко им в Мальме не будет», – заявил Перссон.