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    Гинер: «Матч со «Спортингом» напомнил о санкциях»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер дал свой комментарий после победы его команды над «Спортингом» (3:1).

    «Счастье меня переполняло, когда у меня рождались две внучки. Сейчас меня переполняет гордость – не гордыня ни в коем случае, а гордость за ребят, за ту игру, которую они показали, за всю нашу страну.

    Мне сегодняшний матч напомнил те санкции, которые против нас ввели: мы все равно выживаем и держимся. Так и мы сегодня: все равно выдержали и пришли к победе и вышли в Лигу чемпионов», – сказал Гинер.

    Источник: Sports.ru

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    27.08.2015 01:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 августа 2015, 14:03

      Ага выживает он, это бабки выживают,а вы жируете

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 27 августа 2015, 12:28

      КАК БУДТО ПОБЕДИЛИ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!!! столько радости, аж упи...саться можно....Кони, это всего лишь плей-офф...В группе будет дальше антирекорд, Игореха то подписался еще на 6 игр

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 августа 2015, 10:04

      Думбия выкупать... И чем раньше, тем лучше! После его игры в основной сетке ЛЧ покупатели у "Ромы" найдутся, а ЦСКА опять останется "на бобах"...

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      Рейтинг: +352

      mauxa > cska-62 27 августа 2015, 11:05

      если не ошибаюсь то в контракте прописано, что после аренды ЦСКА обязаны его выкупить за 6 млн... так что ср*ть на всех)))

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      Рейтинг: +10

      конрад хард 27 августа 2015, 08:43

      Санкции еще не закончились - ты-то выживешь- понятно дело.

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      Рейтинг: +22

      Igreks > конрад хард 27 августа 2015, 11:54

      да-да, ему то точно пох на санкции и на рубль вцелом)))

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      Рейтинг: +14

      mitrich2001 27 августа 2015, 02:21

      А импортозамещения почему нет у Гинера? Или Муса и Думбия из таможенного союза?

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > mitrich2001 27 августа 2015, 04:41

      Так скоро все негры сбегут из Африки в Европу и мы её, Африку эту, присоединим к таможенному союзу. Главное без местных жителей. Уж больно у них образ жизни, нравы, традиции и пр., дикие.Там пигмеи и малые народы пусть себе в лесах живут. От них вреда никакого. Туристам, например, показывать можно. Ведь в пендоссии индейцев туристам показывают.

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      Рейтинг: +352

      mauxa > mitrich2001 27 августа 2015, 11:07

      они африканцы, с ними дружим, там никаких санкций)))

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 27 августа 2015, 02:14

      Автор, два внучки это сильно ...

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > rifcenter вернулся 27 августа 2015, 04:44

      Так армянин статью в Спорт ру, наверное, писал.

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      Рейтинг: +296

      Raulya > Зенит 2015 27 августа 2015, 10:15

      Шутка тупая как и сам автор....Многие армяне грамотнее таких как ты в 100 раз...

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