Гинер: «Матч со «Спортингом» напомнил о санкциях»

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал свой комментарий после победы его команды над «Спортингом» (3:1).

«Счастье меня переполняло, когда у меня рождались две внучки. Сейчас меня переполняет гордость – не гордыня ни в коем случае, а гордость за ребят, за ту игру, которую они показали, за всю нашу страну.

Мне сегодняшний матч напомнил те санкции, которые против нас ввели: мы все равно выживаем и держимся. Так и мы сегодня: все равно выдержали и пришли к победе и вышли в Лигу чемпионов», – сказал Гинер.