Лукас Лима хочет играть в Европе

Полузащитник «Сантоса» Лукас Лима, недавно получивший первый вызов в сборную страны, планирует перейти в европейский клуб.

«Я решил остаться в Бразилии, чтобы попасть в национальную команду, и мне, к счастью, это удалось. Однако теперь я бы хотел уехать в Европу, и здесь в первую очередь дело в моем возрасте, я считаю, что это подходящий момент. Скорее всего, я останусь в «Сантосе» до конца года, а затем перейду в европейский клуб. Однако никогда нельзя быть ни в чем уверенным, пока трансферное окно открыто», – сказал 25-летний плеймейкер.