«Челси» проявляет интерес к Гараю

"Челси" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Эсекьелю Гараю. "Аристократы" преключились на аргентинца после того, как не смогли подписать защитника "Эвертона" Джона Стоунса. Сообщается, что лондонский клуб уже сделал официальное предложение петербуржцам. Возможна сумма трансфера не разглашается.

Напомним, Гарай перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Бенфики". В составе питерской команды провел 31 матч.