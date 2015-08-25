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    «Челси» проявляет интерес к Гараю

    "Челси" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Эсекьелю Гараю. "Аристократы" преключились на аргентинца после того, как не смогли подписать защитника "Эвертона" Джона Стоунса. Сообщается, что лондонский клуб уже сделал официальное предложение петербуржцам. Возможна сумма трансфера не разглашается.

    Напомним, Гарай перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Бенфики". В составе питерской команды провел 31 матч.

    Источник: Daily Mail

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    25.08.2015 16:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      angol43 25 августа 2015, 22:20

      Неудивительно! Гарай очень сильный игрок. И отрабатывает свои деньги. Жаль если договорятся

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      Рейтинг: +10

      archie 25 августа 2015, 16:47

      Гарай достоин играть в Челси!!

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      Рейтинг: +41

      CHELSEA__ 25 августа 2015, 16:08

      Чушь полнейшая . Скай писали что в ближайшие дни , часы объявят о трансфере Стоунса .......

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