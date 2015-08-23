Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шикунов: «На этот раз накажем Канга»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию со своим полузащитником Гуелором Канга, который по окончании субботнего матча шестого тура РФПЛ против ЦСКА (1:2) показал средний палец арбитрам.

    «Вчера произошла неприятная ситуация. Канга завелся и не смог совладать со своими эмоциями. Завтра мы получим все необходимые документы от КДК и будем заниматься этим делом. Клуб со своей стороны, конечно, тоже накажет игрока. Мы уже не раз с ним проводили беседы. На этот раз, конечно, мы накажем футболиста. Нам сейчас нужно внимательно изучить видео произошедшего, до конца все выяснить, чтобы понять степень наказания для игрока», - сказал Шикунов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2015 14:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      RSM-KickAss 24 августа 2015, 22:18

      Канга мне сказал что средний палец у них означает "до свидания"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 августа 2015, 15:52

      Штрафуйте на хорошие деньги,не на 10000рублей,ему это копейка,а на весомую сумму

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11