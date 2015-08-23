Шикунов: «На этот раз накажем Канга»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию со своим полузащитником Гуелором Канга, который по окончании субботнего матча шестого тура РФПЛ против ЦСКА (1:2) показал средний палец арбитрам.

«Вчера произошла неприятная ситуация. Канга завелся и не смог совладать со своими эмоциями. Завтра мы получим все необходимые документы от КДК и будем заниматься этим делом. Клуб со своей стороны, конечно, тоже накажет игрока. Мы уже не раз с ним проводили беседы. На этот раз, конечно, мы накажем футболиста. Нам сейчас нужно внимательно изучить видео произошедшего, до конца все выяснить, чтобы понять степень наказания для игрока», – сказал Шикунов.