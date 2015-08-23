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    Шикунов: «На этот раз накажем Канга»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал ситуацию со своим полузащитником Гуелором Канга, который по окончании субботнего матча шестого тура РФПЛ против ЦСКА (1:2) показал средний палец арбитрам.

    «Вчера произошла неприятная ситуация. Канга завелся и не смог совладать со своими эмоциями. Завтра мы получим все необходимые документы от КДК и будем заниматься этим делом. Клуб со своей стороны, конечно, тоже накажет игрока. Мы уже не раз с ним проводили беседы. На этот раз, конечно, мы накажем футболиста. Нам сейчас нужно внимательно изучить видео произошедшего, до конца все выяснить, чтобы понять степень наказания для игрока», – сказал Шикунов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2015 14:26
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    Комментарии (3)
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    алекс88
    1440334375
    Штрафуйте на хорошие деньги,не на 10000рублей,ему это копейка,а на весомую сумму
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    RSM-KickAss
    1440443900
    Канга мне сказал что средний палец у них означает "до свидания"
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    ologreds
    1694997331
    numo440021
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