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    «Марсель» ведет переговоры по трансферу защитника «Манчестер Сити»

    Агент защитника «Манчестер Сити» Джейсона Денайе подтвердил ведение переговоров по аренде перспективного игрока, который будет иметь мало практики из-за прихода в команду Николаса Отаменди.

    «Я могу подтвердить, что «Марсель» заинтересован в Денайе, и мы имели с французским клубом положительные контакты, – цитирует Foot Mercato агента. – Сейчас «Сити» должен сказать свое слово по этому поводу. И другие клубы тоже со мной связывались. Помимо «Марселя», например, это один турецкий клуб. Они выходили на связь и с «Сити».

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    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    22.08.2015 07:30
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