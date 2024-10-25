Во Франции приняли решение по финансовому спору «ПСЖ» и Мбаппе

В пятницу апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) озвучит вердикт по делу Килиана Мбаппе.

По информации L’Equipe, «ПСЖ» обяжут выплатить футболисту задолженность в размере 55 миллионов евро. Парижане не рассчитались с форвардом по зарплате и бонусам.

У клуба будет возможность обжаловать это решение в апелляционном комитете Федерации футбола Франции (FFF) или административном суде