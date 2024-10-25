Во Франции приняли решение по финансовому спору «ПСЖ» и Мбаппе

В пятницу апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) озвучит вердикт по делу Килиана Мбаппе.
По информации L’Equipe, «ПСЖ» обяжут выплатить футболисту задолженность в размере 55 миллионов евро. Парижане не рассчитались с форвардом по зарплате и бонусам.
У клуба будет возможность обжаловать это решение в апелляционном комитете Федерации футбола Франции (FFF) или административном суде
- Летом Мбаппе ушел в «Реал» в качестве свободного агента.
- Он провел в «ПСЖ» 7 сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории команды.
- Французский нападающий намекал, что его бывший клуб причастен к обвинениям в изнасиловании.