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    • Во Франции приняли решение по финансовому спору «ПСЖ» и Мбаппе

    Во Франции приняли решение по финансовому спору «ПСЖ» и Мбаппе

    В пятницу апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) озвучит вердикт по делу Килиана Мбаппе.

    По информации L’Equipe, «ПСЖ» обяжут выплатить футболисту задолженность в размере 55 миллионов евро. Парижане не рассчитались с форвардом по зарплате и бонусам.

    У клуба будет возможность обжаловать это решение в апелляционном комитете Федерации футбола Франции (FFF) или административном суде

    • Летом Мбаппе ушел в «Реал» в качестве свободного агента.
    • Он провел в «ПСЖ» 7 сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории команды.
    • Французский нападающий намекал, что его бывший клуб причастен к обвинениям в изнасиловании.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии (1)
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    dimag
    1729807546
    Ну 55 млн.евро ему хватит чтоб заплатить девушке за износилование по обоюдному согласию )))
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