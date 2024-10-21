Ловчев прокомментировал обвинения Мбаппе в изнасиловании: «Подтверждаю, что футболисты занимаются сексом»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на подозрения Килиана Мбаппе в изнасиловании.

Француза обвинили в изнасиловании женщины в отеле Стокгольма.

Он ездил в шведскую столицу вместо матчей сборной в Лиге наций.

Нападающему грозит до 10 лет тюремного заключения.

«Футболисты – нормальные люди, они имеют секс с девушками, это не отрицаю, все мы это понимаем.

Что меня сразу настораживает в этой истории. Где был секс? Прямо в клубе, на столе, при всех? Или она пришла к нему в номер? Пришла в номер зачем? Че ты туда приперлась?

Я как старый седой футболист подтверждаю, что футболисты занимаются сексом», – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».