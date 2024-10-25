В споре между «ПСЖ» и Мбаппе о выплате 55 миллионов евро возникла тупиковая ситуация

Апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) Франции отклонил протест «ПСЖ» на решение юридического комитета LFP о выплате 55 миллионов евро экс-нападающему клуба Килиану Мбаппе.

Как сообщает L’Équipe, между сторонами сохраняется тупиковая ситуация: с одной стороны игрок отказывается от посредничества, а с другой «ПСЖ» не собирается выплачивать деньги.

Хотя объединенный апелляционный комитет LFP распорядился о выплате, как того ранее требовал юридический комитет LFP, но это решение не является обязательным для клуба, который будет ждать решения суда.

«Если, к сожалению, игрок решит продолжить этот спор, клуб будет вынужден передать его на рассмотрение компетентных судов и добиться признания ущерба, который понес и продолжает нести из-за непонятной позиции своего бывшего игрока», – заявил представитель «ПСЖ».