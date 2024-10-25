Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • В споре между «ПСЖ» и Мбаппе о выплате 55 миллионов евро возникла тупиковая ситуация

    В споре между «ПСЖ» и Мбаппе о выплате 55 миллионов евро возникла тупиковая ситуация

    Апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) Франции отклонил протест «ПСЖ» на решение юридического комитета LFP о выплате 55 миллионов евро экс-нападающему клуба Килиану Мбаппе.

    Как сообщает L’Équipe, между сторонами сохраняется тупиковая ситуация: с одной стороны игрок отказывается от посредничества, а с другой «ПСЖ» не собирается выплачивать деньги.

    Хотя объединенный апелляционный комитет LFP распорядился о выплате, как того ранее требовал юридический комитет LFP, но это решение не является обязательным для клуба, который будет ждать решения суда.

    «Если, к сожалению, игрок решит продолжить этот спор, клуб будет вынужден передать его на рассмотрение компетентных судов и добиться признания ущерба, который понес и продолжает нести из-за непонятной позиции своего бывшего игрока», – заявил представитель «ПСЖ».

    • Сумма в 55 миллионов евро представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы игроку.
    • Летом Мбаппе бесплатно перешел в «Реал» после окончания контракта с парижанами.

    Новости по теме
    Во Франции приняли решение по финансовому спору «ПСЖ» и Мбаппе 5
    Каррагер – о Мбаппе: «Реал» думал, что купил лучшего игрока мира, хотя он уже был у них» 3
    Ловчев прокомментировал обвинения Мбаппе в изнасиловании: «Подтверждаю, что футболисты занимаются сексом» 5
    Источник: L’Équipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729864297
    Масонский заговор против Мбаппе
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 