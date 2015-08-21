Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Терек» - «Динамо»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч шестого тура РФПЛ «Терек» - «Динамо».

    «Терек»: Годзюр, Уциев, Кудряшов, Родолфо, Семенов, Иванов, Маурисио, Мирзов, Адилсон, Айссати, Садаев.
    Запасные: Городов, Коморовски, Григалашвили, Лебеденко, Кузяев, Рыбус, Пирис, Кану, Грозав, Митришев, Ахъядов, Мбенге.

    «Динамо»: Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Жирков, Денисов, Ионов, Ташаев, Зобнин, Кокорин.
    Запасные: Шунин, Лещук, Ротенберг, Живоглядов, Дуглас, Левин, Сарамутин, Катрич, Обольский.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямые видео- и текстовую трансляцию матча.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 19:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 августа 2015, 20:09

      одно радует,что в Динамо много молодежи!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11