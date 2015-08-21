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    В ходе столкновения в центре Киева милиция задержала 13 фанатов

    В ходе столкновений польских и украинских футбольных болельщиков в центре Киева милиция задержала 13 человек, один из них - несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

    «В результате столкновений в органы внутренних дел Киева доставлены 13 человек, один из них - несовершеннолетний. Сведения о совершении правонарушения внесены в единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по статье 296 /хулиганство/ Уголовного кодекса Украины. У молодых людей изъяты маски, балаклавы и петарды», - сказано в сообщении.

    Также в ведомстве отметили, что в милицию поступило три сообщения о повреждении транспортных средств.

    По данным МВД, в медицинские учреждения обратились четыре человека, которые получили телесные повреждения во время событий в центральной части столицы. Среди них один работник милиции.


    Источник: ТАСС

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    21.08.2015 07:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 августа 2015, 10:04

      Кому они нужны в европе

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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 августа 2015, 08:32

      Дикие люди. Питекантропы.

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